BAL-GÖÇ Genel Başkanı Emin Balkan, Bulgaristan seçimleri için çifte vatandaşlara çağrıda bulundu

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Emin Balkan, Bulgaristan Parlamentosuna ne kadar çok Türk kökenli milletvekili girerse bunun Türklerin lehine olacağını belirterek, bir hafta sonra eş zamanlı düzenlenecek genel seçim için çifte vatandaşlara birlik ve beraberlik içinde sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

Balkan, AA muhabirine, hem Türkiye hem de Bulgaristan vatandaşı olup Bursa'da hayatını devam ettiren çok sayıda kişinin bulunduğunu, her türlü sıkıntılarında onların yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bulgaristan'da 9 Haziran Pazar günü eş zamanlı olarak genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin yapılacağını belirten Balkan, Bursa'da oy kullanma potansiyeli bulunan yaklaşık 73 bin seçmenin yaşadığı bilgisini verdi.

Bulgaristan'da son 2 yılda üst üste seçimler yapıldığını hatırlatan Balkan, son seçimden sonra hükümetin kurulduğunu ancak koalisyonun hükümeti yürütemediğini dile getirdi.

Yeniden seçim kararı alındığını kaydeden Balkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"9 Haziran'da Avrupa Birliği ülkelerinde zaten AP seçimleri olacaktı. Bulgaristan'da iki seçim birleştirildi. Önceki yıllarda Bursa'da ve Türkiye'de Bulgaristan Devleti tarafından sandıklar kuruldu ve çok sayıda seçmen oy kullandı. Bursa civarında sandıkların açılmasına yardımcı olduk. BAL-GÖÇ olarak hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Bulgaristan Cumhuriyeti'nin yetkileriyle oy kullanma işlemlerinde lojistik destek veriyoruz. Bursa'da Bulgaristan Konsolosluğu dahil 33 seçim bölgesinde 41 sandık açılacak. Türkiye geneline baktığımızda ise 166 sandık açılacak, 23 ilde bu seçim yapılacak. Türkiye'de Bursa dahil 4 ilde konsolosluklar olduğundan, bu 4 ilde de AP seçimleri için de sandık açılacak. Türkiye'deki seçmenlerin çoğunluğunun süreli oturma adresi Türkiye görüldüğü için Bulgaristan yasalarına göre bunlar AP seçimlerinde oy kullanamayacak ama çok az bir sayıda süreli oturma adresi Bulgaristan olan ve o gün burada olanlar, konsolosluklardaki sandıklarda AP seçimleri için de oy kullanabilecek."

"Ne kadar çok sayıda kardeşimiz parlamentoda olursa bizim yaramıza olacak"

Emin Balkan, Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de veya Avrupa'da yaşayan çifte vatandaşların sandığa gitmelerinin önemine dikkati çekti.

Bulgaristan dışındaki ülkelerden kullanılan oyların seçime etkisine değinen Balkan, şunları anlattı:

"Buradan giden oyların Bulgaristan coğrafyasında Türk yoğunluğu az olan soydaşlarımıza direkt desteği çok az olacak. Bunun yanında soydaşlarımızın nüfusunun fazla olduğu, milletvekili sayısını yüksek çıkartabileceğimiz Kırcaali, Haskova gibi yerler var. Özellikle çifte vatandaşlarımızın oraya gidip o gün orada oy kullanmasını çok daha fazla arzu ediyoruz. Son yıllarda emekli ağabey ve ablalarımız yaz tatillerini orada geçiriyorlardı. Bir de 9 Haziran, Kurban Bayramı'nın bir hafta öncesi. Bunlar bir vesile. İmkanı olan seçmenlerin özellikle de Kırcaali ve Haskova nüfusuna kayıtlı olanların orada oy kullanması çok önemli. Bunun yanında Şumnu'da, Razgrad'da, diğer bölgelerde de ihtiyacımız var ama Kırcaali ve Haskova daha çok öne çıkıyor."

Çifte vatandaşların mutlaka demokratik haklarını kullanması ve varlıklarını sandıkta göstermesi gerektiğini dile getiren Balkan, "Türkiye'de ve diğer ülkelerde yaşayan çifte vatandaşların bekleyen sorunları var. Biz ne kadar çok kardeşimizi Avrupa Parlamentosuna ve Bulgaristan Parlamentosuna sokabilirsek bizim lehimize olacak. Bazı siyasilerin eksikleri olabilir. Kızmayacağız, darılmayacağız, küsmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi gösterebileceğimiz, demokratik hakkımızı kullanmamız gereken sandıkların başında mutlaka olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bulgaristan'da yaşayan Türklerin kendi kimlikleriyle, özlük haklarını koruyarak bu ülkenin vatandaşı olduğunu vurgulayan Balkan, onların refahı için Bulgaristan'ın gelişmiş demokratik bir ülke olmasını arzu ettiklerini belirtti.

Balkan, Bulgaristan'ın gelişmesi, demokrasisinin ilerlemesi için sandığa sahip çıkma çağrısında bulunarak, "Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisine yine desteğimizi sürdürmemiz lazım. Ne kadar çok sayıda kardeşimiz parlamentoda olursa mutlaka bizim yararımıza olacak. Yani Bulgaristan Türklerinin hem Türkiye'de hem de Bulgaristan'da yaşayan kardeşlerimizin yararına olacağına inanmaktayız." ifadesini kullandı.