SPOR BAL Bölge Birinciliği Müsabakaları fikstür çekimi yapıldı

Sezer AFŞAR - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - 2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) Bölge Birinciliği Müsabakaları fikstür çekimi bugün TFF Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi törenine TFF Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi, TASKK Genel Başkan Vekili Burhan Cahit Erdem, TASKK Genel Sekreteri Abdullah Albunar, Genel Başkan Yardımcıları Şener Aydın, Remzi Ay, Metin Mengüç, Ali Muhammet Tanrıyaşükür, Mehmet Top ile İstanbul ASKF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

ALİ DÜŞMEZ: SIKINTILI SÜRECİ EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETTİK

TFF Başkan Vekili ve Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, 'Gruplarında birinci olan 27 takım çok mutlu ama şu unutulmasın ki 260 takımla bu lige başladık. Pandemide ben de dahil, arkadaşlarım, kulüpler, ülkemiz ve dünya çok yoruldu. Büyük sıkıntılar çektik. Başından beri kulüplerimizin yanında olduk. Zaman zaman spekülasyonlar oldu ama ekip olarak en iyi şekilde süreci yönettik. Efektif olarak 140 takım olacağına, pandemide 260 takımın oluştuğu bir lig karşımıza çıktı. Bir anda çok zor bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Büyük risk aldık. Haftada 120-130 maç oynatarak bu lig yapıldı. Bunlar kolay geliyor söylenirken ancak 81 il var, iklim şartları zor. Böyle bir ligi idare ettik. TFF'de bu görevi üstlenen, bu emaneti buraya kadar getiren biri olarak yaptığımız çalışmaları kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Benimle birlikte amatör kurulda bu çalışmayı yapan, özveri gösteren 81 ildeki ASKF Başkanları ve üyelerine teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

9 BÖLGE BİRİNCİSİ TFF 3'ÜNCÜ LİG'E YÜKSELECEK

BAL'da 2021-2022 sezonunda, 9 bölgede 3'er grup olmak üzere toplam 27 grupta 80 ilden 260 takım mücadele etti. Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynandı. Bugün yapılan fikstür çekimi sonrasında, her bölgede grup birincisi olan 3'er takım, kendi bölgelerindeki diğer grup birincileri ile tek devreli lig usulüne göre karşı karşıya gelecek. 18 Nisan ile 22 Nisan tarihleri arasında oynanacak Bölge Birinciliği müsabakaları sonunda 9 bölge birincisi, TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.