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Bal Arıları 'Ay Yıldızlı' Bayrak Motifi Oluşturdu

Bal Arıları 'Ay Yıldızlı' Bayrak Motifi Oluşturdu
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde arıların oluşturduğu petek, Türk bayrağını andıran bir görüntü oluşturdu. Arıcı Serdar Gökçe, bu ilginç durumu çekim yaparak belgelledi ve bu alandan umutlu olduğunu ifade etti.

Bal arıları petekte 'ay yıldızlı' bayrağı andıran görsel oluşturdu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bal arılarının oluşturduğu "ay yıldızlı" bayrağı andıran petek görenleri şaşırttı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde 4 yıl önce devlet desteğiyle arıcılık yapmaya başlayan Serdar Gökçe, ilkbahar aylarında havaların ısınmasıyla beraber arıların bakımını yaptığı sırada ay yıldızlı Türk bayrağı motifli bir petek gördü. Yavrularını petekte saklayan bal arılarının oluşturudğu motif görenleri hayrete düşürdü. Arıcı Gökçe, "4 yıl önce devletin verdiği bal arılarıyla arıcılığa başladım. Bal arılarının bakımlarını yaptığım sırada Türk bayrağını andıran bir motif gördüm. Kayıtsız kalmak istemedim, çekim yaptım. Çok mutlu oldum. İnşallah bal sezonunda aynı şekliyle bal halini çıkaracağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE - Güncel
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