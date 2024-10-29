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Bakü Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Bakü Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla tören düzenlendi
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay, Askeri Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanları, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Bağcı'nın Şehitlik Anıtı'na çelenk koyduğu törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı askeri bando, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nı seslendirdi.

Şehitlik anı defterini imzalayan Bağcı, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Bağcı ve beraberindekiler, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti.

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi

Büyükelçi Bağcı, Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene de katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende, iki ülkenin milli marşları okundu.

Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencilerinin Cumhuriyet Oratoryosu'nu seslendirdiği program, ilk ve ortaokul öğrencilerinin seslendirdiği müzik eserleri ve dans gösterileriyle devam etti.

Büyükelçi Bağcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okulda gerçekleştirilen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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