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Bakü Türk Anadolu Lisesi'nden Çevre Dostu Bisiklet Turu

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nden Çevre Dostu Bisiklet Turu
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Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencileri, çevre dostu ulaşım bilincini artırmak amacıyla bisiklet turu düzenledi. Etkinlikte öğrenci ve öğretmenler, profesyonel bisiklet sporcularıyla birlikte pedal çevirerek sürdürülebilir ulaşım konusuna dikkat çekti.

Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencileri, çevre dostu ulaşım hakkında farkındalık kazanımı amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Bakü Veloparkı'nda yapılan etkinliğe öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve Azerbaycan Bisiklet Federasyonu temsilcileri katıldı.

"Bisikletle Sürdürülebilir Gelecek: Bakü Veloparkı'nda Çevre Dostu Hareket" isimli tur öncesinde bisikletin çevre dostu bir ulaşım aracı olarak kullanımı üzerine konuşmalar yapıldı.

Etkinlikte, 45 öğrenci ile 15 öğretmen belirlenen rota üzerinde profesyonel bisiklet sporcularıyla pedal çevirdi.

Turun sonunda öğrenci ve öğretmenlere sertifika verildi.

Etkinlikle, öğrencilerin bisiklet sporuna ilgisinin artırılması ve sporun bir yaşam kültürü olarak benimsenmesinin hedeflendiği, sıfır karbon emisyonuna dayalı ulaşım yöntemleri ve sürdürülebilir yaşam tarzları hakkında toplumsal farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Çevre bilincini güçlendirmeyi amaçlayan etkinliğin Azerbaycan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) küresel iklim hedeflerine uyumlu bir farkındalık ortamı yaratarak, sürdürülebilir kalkınma ve çevresel sorumluluk anlayışına da katkı sunacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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