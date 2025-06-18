Bakü'de Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu Düzenlendi

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen sempozyumda, insan hakları ihlalleri ve ombudsmanların rolleri ele alındı. Türkiye Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Gazze'deki hak ihlallerine dikkat çekerek uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Hukukun Üstünlüğünün Güçlendirilmesi: Ombudsmanların ve Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü" konulu uluslararası sempozyum düzenlendi.

Azerbaycan Ombudsmanlığı tarafından organize edilen etkinliğe, Slovakya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Umman, Mısır ve Moğolistan'dan ombudsmanlar ve ilgili yetkililer katıldı. Türkiye'den Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca da sempozyuma iştirak etti.

Etkinlikte konuşan Akarca, savaşlar, iç çatışmalar, zorunlu göçler ve iklim krizinin yol açtığı insani dramların yanı sıra dijitalleşmeyle ortaya çıkan karmaşık hak ihlallerinin her geçen gün arttığını belirtti.

Özellikle Gazze'de yaşananlara dikkati çeken Akarca, "Filistin topraklarında, bilhassa abluka altındaki Gazze'de insanlık vicdanını derinden yaralayan ağır hak ihlalleri, her geçen gün daha vahim boyut kazanmaktadır. Sivil halka yönelik sistematik katliamlar, artık bir soykırım halini almıştır." dedi.

Akarca, bebeklerin ve kadınların acımasızca hedef alındığını vurgulayarak, "Bu barbarlığa 'dur' demek, tüm uluslararası insan hakları kuruluşları için ertelenemez bir sorumluluktur. Bu siyasi bir mesele değil, insanlık vazifesidir." diye konuştu.

İran'a yönelik saldırganlığa da değinen Akarca, bölgede savaşın çocuklar ve siviller üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını belirterek, uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

Azerbaycan Ombudsmanı, Karabağ'daki mayın sorununa dikkati çekti

Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, konuşmasında, günümüz dünyasında küreselleşme, teknolojik gelişmeler, göç sorunları, silahlı çatışmalar, iklim değişiklikleri ve diğer küresel süreçlerin insan hakları alanında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde işbirliğinin derinleştirilmesini ve ortak çabaların güçlendirilmesini zorunlu kıldığını belirtti.

Bu çerçevede, hukukun üstünlüğünün teminatı olarak ombudsmanların ve ulusal insan hakları kurumlarının rolünün önemli ölçüde arttığını vurgulayan Aliyeva, özellikle çatışma ve çatışma sonrası dönemlerde bu kurumların faaliyetlerinin son derece kritik olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'ın uzun yıllar boyunca işgal ve etnik temizlik politikalarına maruz kaldığını hatırlatan Aliyeva, bu politikaların yarattığı insani sonuçlardan ülkenin hala ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Aliyeva, "İşgalden kurtarılan bölgelerde mevcut olan mayın sorunu, insanların güvenli yaşama hakkını ciddi tehdit ediyor. Aynı zamanda göçmenlerin doğdukları topraklara güvenli şekilde dönmelerine, bu bölgelerde yürütülen yeniden imar ve inşa çalışmalarına engel teşkil ediyor, bölgedeki ekolojik dengeyi de olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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