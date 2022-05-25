Bakü'de "TÜRKPA Üye Devletlerinde İnsan Haklarının Korunması Konferansı" yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakü'de "TÜRKPA Üye Devletlerinde İnsan Haklarının Korunması Konferansı" yapıldı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
 - Güncelleme:
Bakü'de 'TÜRKPA Üye Devletlerinde İnsan Haklarının Korunması Konferansı' yapıldı

Azerbaycan'da, "TÜRKPA Üye Devletlerinde İnsan Haklarının Korunması" başlıklı bir konferans düzenlendi.

Azerbaycan'da, "TÜRKPA Üye Devletlerinde İnsan Haklarının Korunması" başlıklı bir konferans düzenlendi.

TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu çerçevesinde Azerbaycan Milli Meclisinde gerçekleştirilen konferansın açılışına Azerbaycan Milli Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Zahid Oruc, TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Erol Kaya, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er ve Azerbaycan Kamu Başdenetçisi Sabina Aliyeva katıldı.

TÜRKPA Üye Devletlerinde İnsan Haklarının Korunması başlıklı konferansta Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile TÜRKPA üyesi devletlerin parlamenterleri ve kamu başdenetçileri de yer aldı.

Açılış konuşmalarının ardından konferans, "İnsan Haklarının Korunmasında Parlamentoların Rolü" ve "Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumlarının Etkin İşleyişinde Mevzuatın İyileştirilmesinin Önemi" başlıklı iki oturum ile devam etti.

Konferans katılımcısı yetkililer Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile de görüştü.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

İnsan Hakları, Azerbaycan, Hukuk, Kamu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title