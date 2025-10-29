Bakü'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı kutlandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törende, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Soner Oruçoğlu, Askeri Ataşe Tuğgeneral Ersin Dinçer, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, büyükelçilik çalışanları, iş insanları ve vatandaşlar yer aldı.

Büyükelçi Akgün'ün Şehitlik Anıtı'na çelenk sunduğu törende, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı Askeri Bandosu tarafından İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi.

Törenin ardından Akgün, Şehitlik Anıt Defteri'ni imzalayarak temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Heyet, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret etti.

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde kutlama programı

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Anadolu Lisesinde de tören düzenlendi.

Büyükelçi Akgün'ün katıldığı program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Türkiye ile Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitler anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından, öğrenciler Cumhuriyet Oratoryosunu seslendirdi. Program, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sunduğu müzik ve dans gösterileriyle devam etti.

Tören sonunda Akgün, okulda düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.