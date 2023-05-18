Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Tarım İşbirliği Çalıştayı yapıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Tarım İşbirliği Çalıştayı düzenlendi.

16. Uluslararası Tarım Fuarı (Caspian Agro) kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen çalıştayın açılışına Azerbaycan Tarım Bakan Yardımcısı Sarvan Caferov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, DEİK Türkiye-Azerbaycan İşbirliği Konseyi Türkiye Tarafı Başkanı Kemal Koloğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarım ve gıda alanındaki nitelikli bilgilerinin Azerbaycan'la paylaşmasının anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.

Devlet başkanlarının iki ülke arasındaki ticaret hacmini büyütmek için hedef belirlediğini, bu hedefin gerçekleştirilmesi için altyapıya sahip olduklarını belirten Bağcı, "Daha çok çaba harcamalıyız. Ticaretin ve yatırımın önündeki varsa engellerin kaldırılması konusunda bürokrasiyi ve benzeri hususları da hep birlikte gidermek zorundayız. Bu yöndeki çabalarımızı da sürdürüyoruz ve etkilerini de görüyoruz." dedi.

Bağcı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tercihli ticaret anlaşmasının kapsamının genişletildiğini hatırlatarak bu anlaşmanın, gelecekte daha kapsamlı hale geleceğini bildirdi.

2. Karabağ Savaşı sonrasında işgalden kurtarılan bölgeler için "Karabağ Tarım ve Ormancılık Eylem Planı" hazırladıklarını bildiren Bağcı, "Bu eylem planı Türkiye'nin kamu tecrübesi, akademik bilgi birikimi, uygulamaları, teknoloji kullanımı gibi tüm tecrübesi kullanılarak hazırlanmıştır. Suyun kullanımından toprağın nemine, sulama sistemlerinden fidancılığa, gübre kullanımından toprak ıslahına kadar her konuda Türkiye tecrübesini, birikimini, deneyimini aktarma çabası içerisinde olmuştur. Son derece uyumlu bir çalışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

DEİK Türkiye-Azerbaycan İş Birliği Konseyi Türkiye Tarafı Başkanı Koloğlu, devlet başkanlarının 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Koloğlu, "Amacımız iki ülke arasındaki ticaret hacmini yükseltmek. Şu andaki 4 milyar rakamı potansiyeli yansıtmıyor. Karabağ'ın imarında Türk özel sektörünün ve Türk devletinin desteği tüm hızıyla devam edecektir." dedi.

Tarım sektörüne daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Koloğlu, bu sektörün öneminin salgın ve Rusya-Ukrayna Savaşı döneminde daha belirgin hale geldiğini ifade etti.

Çalıştay, çeşitli teknik sunumlarla devam etti.