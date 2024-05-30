Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu 11. Toplantısı Gerçekleştirildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye- Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu 11. Toplantısı yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da mevkidaşı Sahil Babayev'le bir araya geldi. Işıkhan ve Babayev, ikili görüşmenin ardından Türkiye- Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu 11. Toplantısı'na katıldı.

Bakan Işıkhan, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk milleti olarak her konuda Azerbaycan halkına ve devletine destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Azerbaycan'ın bölgenin ticaret, kültür ve turizm merkezine dönüştüğünü, Türk dünyası olarak bu çarpıcı ilerlemeden gurur duyduklarını vurgulayan Işıkhan, "Şimdi sıra Karabağ'da. Bu zafer ile birlikte bölgede kalıcı barış ve huzur için büyük bir fırsat doğmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte bölgenin gelişmesi, bölgede huzurun kökleşmesi için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız." diye konuştu.

Işıkhan, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'nun bölge ticaretinin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin artmasından memnuniyet duyduklarını söyleyen Işıkhan, şöyle devam etti:

"15 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma yönünde kararlıyız. Karşılıklı olarak yaklaşık 30 milyar doları bulan yatırımlarımızla vatandaşlarımıza nitelikli istihdam olanaklarını genişletiyoruz. Diğer taraftan, müteahhitlik firmalarımızca bugüne kadar Azerbaycan'da 19,3 milyar dolar tutarında 527 proje üstlenilmiştir. Gelecek dönemde de müteahhitlik firmalarımız Azerbaycan'ın kalkınmasına katkıda bulunacak projelerde yer almaya hazırdır."

Toplantı sonunda Işıkhan ve Babayev toplantı sonuçlarına ilişkin protokole imza attı.

Bakan Işıkhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada da "Bu protokol vesilesiyle çalışma, istihdam, sosyal güvenlik ile iş sağlığı ve güvenliği konularında 30 eylemi içeren 2024-2025 Eylem Planı'nı uygulamaya koymuş oluyoruz. Bu eylemlerin tamamlanması ile kurumlarımız bünyesindeki bilgi birikimlerinin karşılıklı olarak paylaşılması ve çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında ortak çalışmalar geçekleştirilmesini sağlamış olacağız. Bu eylemlerin uygulanmasını sıkı bir şekilde takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Babayev ise Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin en yüksek düzeyde olduğunu söyledi.

Babayev, Türkiye ile çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki işbirliğini daha da artırmak için sürekli çalıştıklarını belirterek, "Bugün imzaladığımız ptorokol, önümüzdeki iki yılda yapacağımız işbirliklerinin başlıca yönlerini belirliyor. İlgili tüm alanlarda işbirliğimiz sürecektir. Türkiye'de çalışan Azerbaycan vatandaşlarının ve Azerbaycan'da çalışan Türk vatandaşlarının çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili haklarının daha ciddi korunması, olası sorunların hızlı çözümü ve tecrübe paylaşımı için daha fazla çaba harcayacağız." dedi.

Işıkhan şehitlikleri ziyaret etti

Bakan Işıkhan, Bakü ziyareti kapsamında ayrıca Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Işıkhan, ilk olarak merhum Aliyev'in mezarının yer aldığı Fahri Hiyaban'a ziyarette bulundu. Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Işıkhan, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da eşlik ettiği Işıkhan, Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı ve anıt defterini imzaladı.