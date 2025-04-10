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Bakü'de Kontrolden Çıkan Araç Ana Yola Uçtu: 1 Yaralı

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kontrolden çıkan bir otomobil, beton bariyeri aşarak ana yola uçtu ve kazada 1 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

- Bakü'de kontrolden çıkan araç beton bariyeri aşarak ana yola uçtu: 1 yaralı

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kontrolden çıkan aracın beton bariyeri aşarak ana yola uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yerel saatle 14.30 sıralarında kontrolden çıkan bir otomobil, beton bariyeri yıkıp ana yola uçtu. Kazada, aracın sürücüsü yaralandı. Çevredeki araç ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, aracın süratli şekilde yan yoldaki beton bariyere çarparak ana yola uçtuğu ardından bir minibüse çarptığı görüldü. Daha sonra başka bir beton bariyere çarparak durabilen aracın, çarptığı minibüs ise devrildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAFIG MACİDOV - Güncel
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