Bakü'de İş Merkezinde Patlama: 7 Kişi Kurtarıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 5 katlı iş merkezinde patlama meydana geldi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Nerimanov ilçesinde bulunan iş merkezindeki patlamanın ardından olay yerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, binanın içinde kısmi hasarın oluştuğu ve ekipler tarafından 7 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Patlamanın nedeni ve oluş şekline ilişkin ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldığı ifade edildi.