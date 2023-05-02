Bakü'de 'Haydar Aliyev ve çağdaş Türk dünyası' konferansı düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Haydar Aliyev ve çağdaş Türk dünyası" başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.

Azerbaycan Aksakallar Konseyi ve Azerbaycanlar İktisatçılar İttifakının düzenlediği konferansa, Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Firudin Gurbanov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Yerzhan Mukash, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan yetkililer ve akademisyenler katıldı.

Konferansta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) temsilen TDT Aksakal Konseyi KKTC üyesi Tansel Fikri başkanlığındaki heyet de yer aldı.

Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başlayan konferansta, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in hayatı ve icraatlarından, Türk dünyasının birlik ve beraberliği için harcadığı çabalardan bahseden konuşma ve sunumlar yapıldı.

Yerzhan Mukash, konferansta TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'in mesajını okudu.

Azerbaycan Aksakallar Konseyi Başkanı, Azerbaycan Kooperasyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eldar Guliyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı nedeniyle 2023'ün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Haydar Aliyev Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Haydar Aliyev'i anmak için Türk dünyasından katılımcılarla Bakü'de bir araya geldiklerini söyleyen Guliyev, merhum Aliyev'in hayali olan Türk birliğinin bugün gerçeğe dönüştüğünü kaydetti.

Guliyev, "Haydar Aliyev cumhurbaşkanlığı döneminde başta kardeş Türkiye olmak üzere tüm Türk devletleriyle ilişkileri geliştirdi. Karabağ'ın özgürlüğünü ve Türk devletlerinin birlik olmasını arzu ediyordu. Onun arzuları bugün hayata geçti." dedi.

TDT Aksakal Konseyi KKTC üyesi Tansel Fikri, dost ve kardeş Azerbaycan'ın Kıbrıs davasına her zaman destek olduğunu söyledi.

Fikri, TDT'de KKTC bayrağının dalgalanmasında Azerbaycan'ın büyük katkıları olduğunu vurgulayarak "Dost ve kardeş Azerbaycan ile diğer Türk devletlerinin de aktif destekleriyle KKTC'nin en az Kıbrıs Rum kesimi kadar uluslararası arenada tanınmaya hak kazanacağına inanıyorum. KKTC bayrağı gerek Birleşmiş Milletlerde gerek İslam İşbirliği Teşkilatı gerekse de TDT'de layık olduğu yeri er geç alacaktır." şeklinde konuştu.

Haydar Aliyev'le ilgili görüşlerini de paylaşan Fikri, "Büyük devlet adamı Haydar Aliyev, modern Azerbaycan'ın kuruluş esaslarını yerleştiren ve Azerbaycan'ı layık olduğu yere taşıyan, tarihe ve Türklüğe mal olmuş bir liderdir. Kıbrıs Türkü'nün ve Türk ulusunun kalbinde çok özel bir yeri vardır. Onu minnet ve rahmetle anıyoruz." dedi.