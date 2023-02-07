Bakü'de Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı.
Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesi, Türkiye'deki depremzedelere dayanışma mesajı göndermek amacıyla Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerine büründü.
Söz konusu merkezin dış cephesine, birkaç gün boyunca saat 22.00'da Türk bayrağı yansıtılacak.
Kaynak: AA / Güncel