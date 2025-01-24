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Bakü'de Hacı Zeynelabidin Tağıyev Belgeselinin Galası Yapıldı

Bakü'de Hacı Zeynelabidin Tağıyev Belgeselinin Galası Yapıldı
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Azerbaycan'ın hayırseverlerinden Hacı Zeynelabidin Tağıyev'in hayatını konu alan belgeselin galası, Nizami Sinema Merkezi'nde milletvekilleri, İHH yetkilileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Belgeselde, Tağıyev'in fakirlikten zenginliğe yükselişi ve Azerbaycan'a yaptığı katkılar anlatılıyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, hayırsever Hacı Zeynelabidin Tağıyev'in hayatını konu alan belgeselin galası yapıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı'nın destekleriyle çekilen filmin Nizami Sinema Merkezi'nde yapılan galasına, bazı milletvekilleri, İHH yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Filmin yapımcısı Yavuz Yıldırım, AA muhabirine, uzun yıllardır değer odaklı sinema ve belgesel filmler yaptıklarını anlattı.

Yıldırım, Azerbaycan'ı Türkiye'den ayrı görmediklerini ve ortak değerlere sahip olduklarını belirterek, Tağıyev'in öncü ve mücadeleci bir şahsiyet olduğunu kaydetti.

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında yaşayan hayırsever Hacı Zeynelabidin Tağıyev'in fakir bir hayattan başlayıp sonra petrol kuyularına sahip olduğunu aktaran Yıldırım, "(Tağıyev) Yetimhaneler açtı, okullar yaptırdı. Azerbaycan tarihinde ilk kız mektebini açtıran şahsiyettir kendisi. Fabrikalar kurarak Azerbaycan'a ekonomik alanda da büyük katkılar sağladı. Batı'ya ve Osmanlı'ya öğrenci gönderdi. Gazete ve dergiciliğe yatırım yaptı. Memlekete su yolları yaptırdı. Tüm bunlar belgeselde anlatılıyor." dedi.

Yıldırım, "Bu yapımı sadece Azerbaycan için düşünmedik. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde de gösterme niyetimiz var. Çünkü Azerbaycan'ı Türkiye'den ayrı görmüyoruz ve böyle şahısları ortak değer olarak değerlendiriyoruz. " diye konuştu.

Filmin yapımına, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB), Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği ve Damla İctimai Birliği de katkı sağladı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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