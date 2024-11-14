Bakü'de COP29 Konferansı Başladı: 72 Bin Katılımcı ile İklim Değişikliği Tartışılıyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) yüksek katılım ve düzeni ile dikkati çekiyor.

İklim değişikliği konularının konuşulduğu dünya çapındaki en önemli organizasyonlardan biri olan COP29'a, 169 ülkeden 72 bin kişi katılıyor.

Konferans, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde kurulan geçici alanlarda gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, Azerbaycan tarafından sağlanan özel otobüslerle konferans alanına ulaştırılıyor.

49 hektarlık alanda toplam 110 bin metrekarelik prefabrik yapılar ve çadırlardan oluşan, BM'nin yetkisindeki Mavi Bölge'de COP29 başlıca toplantıları ve müzakereler gerçekleştiriliyor.

Yeşil Bölge olarak nitelendirilen ve Azerbaycan'ın yetkisinde olan 8 hektarlık alanda, toplam 36 bin metrekarelik yapılarda ise kamu ve sivil toplum kuruluşlarının çevreyle ilgili projeleri sergileniyor.

Şehir merkezindeki belirli alanlardan otobüslerle stadyuma taşınan katılımcılar alanda geleneksel Azerbaycan müziği ile karşılanıyor. Güvenliğin hem Azerbaycan hem de BM ekiplerince yapıldığı alanda katılımcılar sıkı denetim sonrasında içeri alınıyor.

Görevlilerce ilgili alanlara yönlendirilen katılımcılar, hem tabelaları hem de monitörleri takip ederek istedikleri toplantı salonlarına ulaşabiliyor. Söz konusu organizasyonun en az sorunla atlatılabilmesi için Azerbaycanlı 3 bin gönüllü de katılımcılara yardımcı oluyor.

Azerbaycan kültürü tanıtılıyor

Giriş alanından toplantı salonuna uzanan koridorlarda, Azerbaycan Tarih Müzesinin envanterinde bulunan, ülke tarihine ait eski objeler sergileniyor.

Etkinliklerin yapıldığı salonlar, Azerbaycan'ın tarih, edebiyat ve kültürüne özgü Karabağ, Natavan, Muğam, Nizami, Nesimi, Şirvan ve Buta gibi isimlerle isimlendirildi.

Konferansı 3 binden fazla gazeteci takip ediyor

Konferansı, farklı ülkelerden 3 binden fazla gazeteci takip ediyor. Gazeteciler, medya için ayrılan üç büyük alanda çalışmalarını yapıyor. Bazı televizyonlar da alanda kurulan stüdyolarında program hazırlıyor ve canlı yayınlarını yapıyor.

COP29 kapsamında kurulan ülke pavilyonları da büyük ilgi görüyor. Ülkelerin iklim değişiklikleriyle mücadele çözümlerinin anlatıldığı pavilyonlar ziyaretçi akınına uğruyor.

İklim aktivistleri, pavilyonlarda pankart açarak yaşanan sorunlara dikkat çekip İsrail'in Filistin'e saldırılarının durdurulması çağrısında bulunuyor.

Etkinlikte yöresel kıyafetlerle yer alan katılımcılar da yoğunluğun yaşandığı koridorlara renk katıyor.