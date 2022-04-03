Bakü'de bir eğlence mekanında patlama meydana geldi (4)

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 civarında Bakü'nün merkezindeki Terlan Aliyarbeyov Sokağı'nda bulunan gece kulüplerinden birinde patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve yangının kısa sürede söndürüldüğü, Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev'in de olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zahidov, ilk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini açıkladı. Zahidov, ölü ve yaralı sayısının netleştirilmeye çalışıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada patlamada 24 kişinin yaralandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişinin de öldüğü öğrenildi.

Azerigaz'dan yapılan açıklamada ise olayın tüp patlaması nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

Bu arada, patlama dolayısıyla eğlence mekanının bulunduğu binadaki diğer daireler ile yakınındaki araçlar da zarar gördü.