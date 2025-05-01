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Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk kadınlar ortak kermes düzenledi

Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk kadınlar ortak kermes düzenledi
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Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk kadınların açtığı kermeste satılan ürünlerden elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunulacak.

Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk kadınların açtığı kermeste satılan ürünlerden elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunulacak.

Türk hayırseverlerin kurduğu ve Azerbaycan'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Gençliğe Yardım Fonu'nda (GYF) düzenlenen kermeste, kadınların yaptığı el işi ürünler ve yiyecekler satışa sunuldu.

Kermese Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ün eşi Zühre Akgün, KKTC'nin Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, Azerbaycanlı yetkililer ve çok sayıda kişi katıldı.

Vatan için canlarını feda eden şehitlerin saygı duruşu ile anılması ve milli marşların okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Zühre Akgün, hayırseverliğin ve dayanışmanın öneminden bahsetti.

Akgün, infak edenin kaybetmeyeceğini, veren elin alan elden üstün olduğunu, hayır için yapılan katkıların Allah katında karşılıksız bırakılmayacağını belirterek, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

GYF Başkanı Ahmet Tecim, Türk ve Azerbaycanlı kadınların ortak kermesleri gelenek haline getirdiklerini söyledi.

Üç gün devam edecek kermesten elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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