Bakü'de Azerbaycanfilm Stüdyosunda Patlama ve Yangın

Bakü'de Azerbaycanfilm Stüdyosunda Patlama ve Yangın
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 'Azerbaycanfilm' stüdyosunun piroteknik malzeme deposunda meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan "Azerbaycanfilm" stüdyosunun yerleşkesinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycanfilm" stüdyosunun yerleşkesinde patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin derhal olay yerine sevk edildiği ve yangının kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığının açıklamasında ise patlamanın, stüdyonun piroteknik malzemelerin bulunduğu deposunda meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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