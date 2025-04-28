Bakü'de Aliyev ve Pezeşkiyan'ın katılımıyla Azerbaycan-İran İş Forumu düzenlendi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın katımıyla Bakü'de Azerbaycan-İran İş Forumu düzenlendi.

Haydar Aliyev Merkezi'ndeki foruma Aliyev ile Pezeşkiyan'ın yanı sıra iki ülkeden bakanlar ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Aliyev, forumda yaptığı konuşmada Pezeşkiyan'ın bugünkü ziyareti kapsamında imzalanan belgelerin İran ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşliği kanıtladığını, ziyaretin çok iyi siyasi sonuçlarının olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan'la imza attıkları ortak bildirinin çok önemli olduğunu vurgulayan Aliyev, bu belgenin iki ülkenin gelecekteki işbirliklerine ışık tutacağını kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan'da çok sayıda altyapı projeleri gerçekleştirdiklerini dile getirerek, İranlı şirketleri bu projelerde yer almaya davet etti.

Aras Koridoru Projesi'ne değinen Aliyev, "Hem bölgemizde hem de dünyada büyük ilgi gören bu proje hakkında çeşitli varsayımlar ve söylentiler dolaşıyor. Aslında bunların hiçbir dayanağı yoktur çünkü bu, sadece yeni ulaşım ve bağlantı projesidir. Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni İran üzerinden birbirine bağlayan Aras Koridoru, aynı zamanda büyük transit imkanları da oluşturacaktır." dedi.

"Barış, güvenlik ve refah dolu bir bölge oluşturabiliriz"

Pezeşkiyan da Kuzey-Güney ve Doğu-Batı ulaştırma koridorlarının geçtiği Azerbaycan ve İran'ın kavşak rolünü üstlendiğini söyledi.

İran ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin, bilim ve teknoloji alanlarında tecrübe paylaşımının önemine dikkati çeken Pezeşkiyan, "Biz, barış, güvenlik ve refah dolu bir bölge oluşturabiliriz." dedi.

Pezeşkiyan, iki ülkenin iş insanları ve zanaatkarlarının bölgenin ihtiyaç duyduğu ürün, beceri ve malları paylaşabileceğini söyleyerek, "Bölgemizde var olan pazar, tüm dünyanın ihtiyacını karşılayabilecek kapasitededir." ifadesini kullandı.

Mesud Pezeşkiyan, konuşmasını, Azerbaycan Türkü İranlı şair Muhammed Hüseyin Şehriyar'ın "Haydar Baba'ya Selam" şiirini seslendirerek tamamladı.

İlk kez bir İran Cumhurbaşkanı, 7 yıl aradan sonra Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret, 2. Karabağ Savaşı'nın ardından iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilimli dönem sonrası başlayan normalleşme sürecinin hangi yöne evrileceği açısından önemli bulundu.

Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ve Bibi Heybet Camisi'ni ziyaret eden Pezeşkiyan, temaslarını tamamlayarak Azerbaycan'dan ayrıldı.