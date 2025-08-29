Bakü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, ülkede faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Büyükelçilik ve Ataşelik çalışanları, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende Büyükelçi Akgün, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Askeri Bandosu, Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Büyükelçi Akgün, şehitlik anı defterini imzaladı, ardından temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Katılımcılar, törenin ardından Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti.