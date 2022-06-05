'Baklavada fıstık yerine kullanılan ıspanak ve bezelyeyi ayırt etmek zor' - Haberler

GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Baklavada fıstık yerine yeşil renkli sebzeler, bezelye, ıspanak gibi ürünler kullanılabiliyor. Bu ürünler yeşil rengi nedeniyle ufalanıp fıstıkmış gibi satılabiliyor. Bunu ayırt etmek çok zor" dedi.

Son günlerde 'Ispanaktan Antep Fıstığı' yapımının anlatıldığı video, sosyal medyada gündem oldu. Videoda ıspanağı farklı işlemlerden geçirildikten sonra antep fıstığı görünümüne getirilip, baklavanın içerine konulduğu görülüyor. Videoyu çeken kişi bu tarifi bir baklava ustasından aldığını belirtiyor.

"Baklavada fıstık yerine yeşil renkli sebzeler, bezelye, ıspanak gibi ürünler kullanılabiliyor. Bu ürünlerin yeşil renginden faydalanarak, ufalanıp fıstıkmış gibi satılabiliyor. Bunu ayırt etmek çok zor. Şerbetle birlikte tüketilirken fıstık tadı geride kalabiliyor. Tüketicinin bunu açıp, bakıp anlaması çok zor. Araya az miktarda Antep fıstığı koyulduğu için anlamak zorlaşıyor."