Fas'ta bir bakkalda bulunan tüplerin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Patlamalar sonucu bakkalın bulunduğu bina yıkılırken, yan binada yaşayanlar ise panikle kendini sokağa attı. Olay yerine sivil koruma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, patlama sonucu çıkan yangına müdahale edildi. Tüplerin neden patladığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bakkaldaki tüpler bomba gibi patladı: 3 yaralı

RABAT - Fas'ta bir bakkalda bulunan tüplerin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Fas'ın kuzeyindeki Benguerir şehrinde bir bakkaldaki tüpler bomba gibi patladı. Bakkalda bulunan 10 tüpün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Patlamalar sonucu bakkalın bulunduğu bina yıkılırken, yan binada yaşayanlar ise panikle kendini sokağa attı. Olay yerine sivil koruma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, patlama sonucu çıkan yangına müdahale edildi. Tüplerin neden patladığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.