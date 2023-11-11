Bakırköy'deki trafik kazasında gözaltına alınan şüpheliler polise tehdit ve hakaretlerde bulundu

Bakırköy'de meydana gelen yaralamalı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, karakolda polislere tehdit ve hakaretlerde bulundu ve polis merkezine zarar verdi.

Bakırköy'deki yaralamalı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ünün, karakolda polislere tehdit ve hakaretlerde bulundukları ve polis merkezine zarar verdikleri bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'da Bakırköy Yeni Mahalle'de yaralamalı trafik kazası olduğu bilgisi edinilmesi üzerine emniyet görevlilerince olay yerine intikal edildiği belirtildi.

Yapılan kontrolde, S.B. adlı kişinin idaresindeki aracın bir sokaktaki araçlara ve o esnada sokakta bulunan H.T'ye çarptığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, H.T, araç sürücüsü S.B ve aynı araçtaki M.S, C.Y. ve K.Ö'nün hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve araçtaki kişilerin alkollü olduklarının anlaşıldığı bilgisine yer verilirken, aynı gün tedavileri tamamlanan S.B, M.S. ve C.Y'nin haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldükleri belirtildi.

Sevk edilen kişilerin karakoldaki polislere küfür ettikleri, tehdit ve hakarette bulundukları, görevlerini yapmalarına engel oldukları ve polis merkezinin pencere ve duvarlarına zarar verdikleri ifade edilen açıklamada, zanlıların zor kullanılarak muhafaza altına alındıkları bildirildi.

Açıklamada, şüphelilere yönelik yapılan sorgulamada, "uyuşturucu madde ticareti", "görevli memura mukavemet" ve "evden hırsızlık" gibi çok sayıda suç kayıtları olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

S.B., M.S., C.Y. ve K.Ö. adlı şüphelilerin bugün "görevli memura mukavemet", "taksirle yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan, kaza anına dair güvenlik kamera kayıtlarında, şüpheli S.B'nin idaresindeki aracın, sokakta park halindeki araçlara çarparak takla attığı görülüyor.

Görüntüde, kazanın ardından çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmek üzere aracın yanına gitmeleri yer alıyor.