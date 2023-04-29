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Bakırköy'deki trafik kazasında ABD'li basketbolcu Dunston yaralandı

Bakırköy'deki trafik kazasında ABD'li basketbolcu Dunston yaralandı

Güncel Haberler

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında, üst geçide çarpan tırın dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi.

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında, üst geçide çarpan tırın dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halinde olan 14 AY 097 plakalı tırın dorsesi, Marmaray'ın üst geçidine çarptı.

Dorse, çarpmanın etkisiyle aynı istikamette ilerlemekte olan ABD'li basketbolcu Dunston'un kullandığı 34 AEE 848 plakalı aracın üzerine devrildi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan Dunston, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle, Rauf Orbay Caddesi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin devrilen dorseyi kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Kara - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Anadolu Efes Basketbolcu Marmaray Güncel Haberler

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