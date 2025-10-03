Bakırköy'deki Özel Okulda Yangın
İstanbul Bakırköy'deki bir özel okulun elektrik sistem odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda öğrenciler tahliye edildi.
Bakırköy'de özel okulun elektrik sistem odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Caddesi'ndeki özel okulun eksi üçüncü katında bulunan elektrik sistem odasındaki kablolarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edilirken, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel