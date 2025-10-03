Bakırköy'deki Özel İlkokulda Yangın

Bakırköy'de özel bir ilkokulun sistem odasında çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken okul tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yenimahalle Reyhan Sokak'ta bulunan 4 katlı özel bir ilkokulun -3'üncü katındaki sistem odasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede dumanı fark eden görevliler ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle okul tedbir amaçlı tahliye edildi, öğrenciler güvenli şekilde dışarı çıkarıldı. Olayda yaralanan olmadı.