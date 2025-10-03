Haberler

Bakırköy'deki Özel İlkokulda Yangın

Güncelleme:
Yenimahalle Reyhan Sokak'ta bulunan 4 katlı özel bir ilkokulun -3'üncü katındaki sistem odasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede dumanı fark eden görevliler ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle okul tedbir amaçlı tahliye edildi, öğrenciler güvenli şekilde dışarı çıkarıldı. Olayda yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
