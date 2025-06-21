Bakırköy'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Bakırköy'de D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Yarıştıkları iddia edilen iki otomobilin neden olduğu kazada, araç sürücüleri bilgilerini polise sundu.

Bakırköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Topkapı istikametine ilerleyen Nazım Süren yönetimindeki 34 DD 6005 plakalı cipe, Florya Metrobüs Durağı mevkisinde yarıştıkları iddia edilen iki otomobilden biri çarptı.

Kontrolden çıkan cip, Ahmet Salih'in kullandığı 34 ESH 657 plakalı otomobile vururken, savrulan otomobil de emniyet şeridinde bekleyen Güngör Tuzcuoğlu idaresindeki 33 KBU 437 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Zincirleme kazada, araçlarda bulunan ve hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bölgede yoğunlaşan trafik akışı, hasarlı araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sürücü Güngör Tuzcuoğlu, AA muhabirine, Cevizlibağ istikametine ilerlerken kısa süre için emniyet şeridinde durakladığını, o esnada yarışan iki aracın kazaya neden olduğunu söyledi.

Yarışan araçların plakalarını polis ekiplerine verdiklerini belirten Tuzcuoğlu, yaralanan eşi ve kızının şu anda hastanede olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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