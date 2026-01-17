Haberler

Bakırköy'de marketin içindeki merdivenin çökmesi nedeniyle 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Bakırköy'de bir zincir marketin içindeki ahşap merdivenin çökmesi sonucu Sinem K. isimli bir çalışan yaralandı. Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bakırköy'de bir zincir marketin içindeki ahşap merdivenin çökmesi nedeniyle 1 çalışan yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi Sipahioğlu Caddesi'nde bulunan zincir marketin deposuna çıkan ahşap merdiven, üzerinde çalışan Sinem K'nin bulunduğu sırada çöktü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan Sinem K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

