Bakırköy'de Yolda Tartışma Kanlı Bitti: Sürücü Tutuklandı

Bakırköy'de, caddede geri adım atan iş insanına yol vermek isteyen sürücü E.O., çıkan tartışma sonucunda S.Ö.'ye yumruk atarak yaraladı. Olay sonrası E.O. tutuklandı ve S.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de, caddede aracıyla ilerlediği sırada yola doğru geri adım atan iş insanını darbeden sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi'nde aracıyla ilerleyen E.O. yola doğru geri adım atan iş insanı S.Ö'yü görünce kornaya basarak uyardı.

Bunun ardından taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, E.O'nun yumruk attığı iş insanı yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, S.Ö'ye müdahale etti. Yaralı, ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

İki taraf birbirinden şikayetçi olurken, S.Ö. darp raporu aldı. Emniyette ifadeleri alınan taraflardan E.O, hakkında "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldı.

E.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, E.O. aracıyla caddede ilerlerken kaldırımdaki S.Ö'nün yola doğru geri adım atması, sözlü tartışmayla aracından inen E.O'nun S.Ö'ye yumruk atarak yere düşürmesi ve darbetmesi, çevredekilerin de araya girmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
