Üye Girişi
Haberler

Bakırköy'de Yıkım Çalışmasında İşçi Çukura Düştü

Güncel Haberler

Bakırköy'de 5 katlı bir binanın yıkımında çalışan Mehmet Turgut, ayakkabısını almak için düştüğü çukurdan itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayda hayati tehlikesi olmayan Turgut'un ayağında ezikler oluştu.

BAKIRKÖY'de 5 katlı binanın yıkımında çalışan Mehmet Turgut, ayakkabısını almak için düştüğü çukurdan itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. haber veriyorlar. Ekipler yavaşça çıkartıp götürüyorlar." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Turgut Osmaniye İtfaiye AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title