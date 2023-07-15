Bakırköy'de Yıkım Çalışmasında İşçi Çukura Düştü

Bakırköy'de 5 katlı bir binanın yıkımında çalışan Mehmet Turgut, ayakkabısını almak için düştüğü çukurdan itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayda hayati tehlikesi olmayan Turgut'un ayağında ezikler oluştu.