Bakırköy'de Yayalara Geçiş Hakkı Vermeyen Sürücülere Dron Destekli Denetim
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirli Caddesi'nde yaya geçidi ve kırmızı ışık noktalarında denetim noktası oluşturdu. Uygulamada, yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler dronla tespit edildi. Yayalara yol vermediği belirlenen 4 sürücüye 7 bin 916 lira ceza kesildi.
Bakırköy'de yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirli Caddesi'nde yaya geçidi ve kırmızı ışık noktalarında denetim noktası oluşturdu.
Uygulamada, yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler dronla tespit edildi.
Yayalara yol vermediği belirlenen 4 sürücüye 7 bin 916 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Güncel