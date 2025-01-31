Bakırköy'de Viyadükten Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Bakırköy'de bariyerleri aşıp viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ataköy 1. Kısım Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde E.A. idaresindeki 34 HV 6987 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çıkarak yön levhaları ile ağaçlara, ardından bariyerlere çarparak viyadükten düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan ve hafif yaralanan sürücü E.A. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil ise yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çekici ve vinç yardımıyla viyadükte sıkıştığı yerden çıkartıldı.