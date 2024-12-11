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Bakırköy'de Veteriner Kliniği Önünde Arbede

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Bakırköy'deki bir veteriner kliniğinde, kedisinin bıyığının kesildiğini iddia eden kadın, veteriner teknikeri kadını tokatladı. Olay sonrası her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu.

Bakırköy'de, tıraş için bıraktığı veteriner kliniğinde kedisinin bıyığının da kesildiğini iddia eden kadın, veteriner teknikeri kadını tokatladı.

Yeşilköy'deki özel bir veteriner kliniğinde kedisini tıraş ettiren N.Ü, bir süre sonra hayvanın bıyığının da kesildiğini öne sürerek eşi S.O.Ü. ile iş yerine geri döndü.

Veteriner teknikeri Saliha G.Y'yi kliniğin önünde gören S.O.Ü. aracını durdurdu, karısı N.Ü. arabadan hızla indi.

N.Ü, Saliha G.Y'nin üzerine yürürken kocası aracından indi, bu sırada araba hareket edip ilerlemeye başladı.

S.O.Ü koşarak arabayı durdururken N.Ü. de tekniker Saliha G.Y'nin üzerine yürüyerek tokat attı.

Olaya müdahil olan çevredekiler, yaşanan arbedeyi durdurdu.

Saliha G.Y, olayın ardından "darbedildiği" ve "hakarete uğradığı" gerekçesiyle çift hakkında suç duyurusunda bulundu.

S.O.Ü. de karısına hakaret edildiği iddiasıyla veteriner teknikerinden şikayetçi oldu.

Öte yandan, veteriner kliniğinin önünde yaşanan arbede güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Bakırköy'de Veteriner Kliniği Önünde Arbede
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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