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Bakırköy'de Veliefendi Hipodromu'nun etrafında çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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Bakırköy'de Veliefendi Hipodromu'nun etrafında çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKIRKÖY'de Veliefendi Hipodromu'nun önünde bulunan ve aralarında yarış atlarının taşındığı kamyonetlerinde bulunduğu 5 kamyonetin yandığı olayla ilgili gözaltına alınan S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy'de bulunan Veliefendi Hipodromu'nun etrafında 5 ayrı noktada çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan 35 yaşındaki S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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