Bakırköy'de otomobilde kurdukları düzenekte uyuşturucu saklayan 2 zanlı tutuklandı
Bakırköy'de bir otomobilde düzenekle uyuşturucu saklayan iki şüpheli polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.
Polis ekipleri, Cevizlik Mahallesi'ndeki denetimler sırasında bir otomobili durdurdu.
Sürücü ile yanında bulunan kişinin şüpheli hareketleri üzerine otomobilde arama yapıldı.
Şüphelilerin bir miktar uyuşturucuyu kurdukları düzenekte sakladıkları tespit edildi.
Otomobil sürücüsü H.A. (32) ile A.B. (29) gözaltına alındı.
Farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlenen şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel