Bakırköy'de Üst Geçit Kazası Davasında TIR Şoförüne 11 Yıl 1 Ay Hapis Cezası

BAKIRKÖY'de 11 Mart 2023'te 4 kişinin öldüğü üst geçit kazası davasında karar açıklandı.TIR şoförü Mehmet Fettahoğlu, 'Bilinçle taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 11 yıl 1 hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde 11 Mart 2023 tarihinde meydana geldi. Mehmet Fettahoğlu'nun (50) kullandığı 34 ER 260 plakalı TIR'ın dorsesi üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR, Recep Aytekin'in (44) kullandığı aracın üzerine devrildi. Kazada Recep Aytekin ile aynı arabada bulunan Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin (43) ve Merve Aytekin'in (16) hayatını kaybetti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Fettahoğlu'nun 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

11 YIL 1 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Fettahoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada müşteki avukatı sanığın cezalandırılmasını talebinde bulundu. Savunma yapan sanık avukatları, sanığın olası kasıtla hareket etmediğini belirterek beraat talebini dile getirdi. Son sözü sorulan sanık Fettahoğlu ise beraatını talep etti.Savunma ve beyanların alınmasının ardından mahkeme, sanık Mehmet Fettahoğlu'nun 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.Takdir indirimi uygulayan mahkeme TIR şoförü Mehmet Fettahoğlu'nun 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukuluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kaza tespit tutanağına yer verildi. Tutanakta kazanın meydana geldiği yolda ağır tonajlı araçlar için 4 metreyi gösteren yükseklik uyarısı ve bilgi levhalarının bulunduğuna yer verildi. İddianamede bu uyarılara rağmen sanığın sağa mecburi yön istikametine girmediği ve yola devam ettiğine yer verildi. TIR'ın dorsesinin üst geçide çarptıktan sonra yan yattığı belirtilen iddianamede, aynı istikamette seyir halinde olan maktul Recep Aytekin idaresindeki otomobilin üzerine devrildiği belirtildi. Kazada sürücü Recep Aytekin (44), araçta bulunan Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin (43), ve Merve Aytekin'in (16) hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede ifadesine yer verilen sanık Mehmet Fettahoğlu ise, daha önce de aynı yolu kullandığını, yoldan yavaş geçtiğini söyledi. İddianamede Fettahoğlu'nun 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.