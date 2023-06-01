Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bakırköy'de Üst Geçide Takılan Tır Devrildi

Bakırköy'de Üst Geçide Takılan Tır Devrildi

Güncel Haberler

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde konteyner yüklü tır seyir halindeyken üst geçide takılarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olamazken ekipler tırı kısa sürede kaldırdı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde konteyner yüklü tır seyir halindeyken üst geçide takılarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olamazken ekipler tırı kısa sürede kaldırdı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre. Mesut Ü. yönetimindeki 68 ADG 421 plakalı tır üst geçide sıkıştı. Sıkışmanın etkisi ile tır yan yattı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonucu yoğun trafik kuyrukları oluştu. Yan yatan tır ekipler tarafından kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yeşilköy Mahallesi İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title