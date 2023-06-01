Bakırköy'de Üst Geçide Çarpan Tır Devrildi

Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, dorsesindeki konteynerle birlikte devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Tır ve konteyner vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza dolayısıyla trafikte bir süre aksama yaşandı.