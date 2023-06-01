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Bakırköy'de Üst Geçide Çarpan Tır Devrildi

Bakırköy'de Üst Geçide Çarpan Tır Devrildi

Güncel Haberler

Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, dorsesindeki konteynerle birlikte devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Tır ve konteyner vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza dolayısıyla trafikte bir süre aksama yaşandı.

Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, dorsesindeki konteynerle birlikte devrildi.

Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine giden Mesut Ü. idaresindeki 68 ADG 421 plakalı tır, üst geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır, dorsesindeki konteynerle birlikte devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tır ve konteyner vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza dolayısıyla trafikte bir süre aksama yaşandı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel

Yeşilyurt Mahallesi Güncel Haberler

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