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Bakırköy'de trafikte tartışma: Şüpheliler yakalandı

Bakırköy'de trafikte tartışma: Şüpheliler yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul Bakırköy'de trafikte tartıştıkları sürücüyü darbettikleri öne sürülen iki şüpheli yakalandı. Polis ekipleri, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine inceleme başlatmıştı.

Bakırköy'de trafikte tartıştıkları sürücüyü darbettikleri öne sürülen iki şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda S.I. adlı sürücünün "yol verme" nedeniyle başka bir sürücü ve yolcu tarafından darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlattı.

Kavgaya karıştıkları tespit edilen B.B.K. ve M.K. polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden serbest kaldı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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