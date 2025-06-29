Bakırköy'de Trafik Tartışmasında Sürücüye Saldırı

Bakırköy'de, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı sürücünün aracına saldırdığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

D-100 kara yolunda dün trafikte tartışma yaşayan bir sürücünün aracına saldırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli sürücü E.G'yi (27) ikametinde gözaltına aldı.

Şüphelinin yol verme meselesinden kaynaklanan bir anlaşmazlık nedeniyle sürücüye saldırdığı ve hakaret ettiği belirlendi.

Olayda kullandığı aracına da el konulan şüpheli E.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aracıyla D-100 kara yolu Bakırköy istikametine seyreden bir sürücü, dün yol verme tartışması sırasında kendisine hakaret edip aracına zarar veren şüpheliyi cep telefonu kamerasıyla kaydetmişti.