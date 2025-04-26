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Bakırköy'de Trafik Tartışması: Selektör ve Korna Kazaya Yol Açmadı

Bakırköy'de Trafik Tartışması: Selektör ve Korna Kazaya Yol Açmadı
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Bakırköy'de bir sürücünün yan yoldan geçiş yapması ve arkasındaki kadın sürücünün selektör yapmasına sinirlenen başka bir sürücünün yolunu kesmesi sonucu tartışma çıktı. Olay diğer sürücülerin müdahalesiyle son buldu.

BAKIRKÖY'de yan yoldan sinyal vererek ana yola geçiş yapan sürücüye, hemen arkasında seyir halinde olan kadın sürücü selektör yapıp korna çaldı. Bu duruma sinirlenen sürücü, aracıyla kadın sürücünün yolunu kesti. Sürücünün 'beni taciz ediyorsun' dediği kadın sürücü, 'önüme kırdınız' diyerek kendini savundu. Diğer sürücülerin müdahalesiyle tartışan sürücü aracına binip uzaklaştı.

Olay, 22 Nisan Salı günü saat 23.30 sıralarında Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil yolunda aracıyla seyir halinde olan kadın sürücü, yan yoldan sinyal verip ana yola geçen sürücüye selektör yaptı. Ardından da defalarca kornaya bastı. Olayın ardından aracıyla ilerleyen kadın sürücünün yolunu, ileride selektör yaptığı sürücü kesti.

'BENİ TACİZ EDİYORSUN'

Aracından inen sürücü, kadının yanına gelerek 'beni neden taciz ediyorsun' diyerek tartışmaya başladı. Kadın da 'önüme kırdınız' diyerek karşılık verdi. Kadın sürücüyle, diğer sürücü arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Trafikteki diğer sürücülerin araya girmesiyle yol kesen sürücü olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar araç kamerasına yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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