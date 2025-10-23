Haberler

Bakırköy'de Trafik Kazası: Mahalle Sakinleri Çözüm İstiyor

Güncelleme:
Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında bir araç ters döndü, şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı. Mahalle sakinleri, kazaların sık yaşandığı bu noktada yetkililerin çözüm bulmasını talep etti.

BAKIRKÖY'de 2 aracın çarpışması sonucu bir araç ters döndü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken mahalle sakinleri aynı yerde sürekli kaza yaşandığını söyleyerek yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istedi.

Kaza, Zuhuratbaba Mahallesi Yol başı Sokak ile Gülderen Sokak kesişiminde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Gülderen Sokak'ta 34 HEP 555 plakalı otomobille ilerleyen sürücü ile aynı anlarda Yol başı Sokak'ta ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü yolun kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak ters dönerken otomobilde yan döndü. Hafif ticari araç sürücüsünü çevredekiler araç içerisinden çıkartırken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Mahalle sakinleri de aynı noktada sürekli kaza yaşandığını söyleyerek sokağa kasis yapılmasını istedi. Sokakta ikamet eden Mert Yıldırım, "30 senedir bu sokakta oturuyorum. Haftada 2-3 kez böyle ciddi kazalar oluyor. Geçen hafta 6 aracın zarar gördüğü bir kaza gerçekleşti. Sürekli kasis koyup kaldırıyorlar. Bir çözüm bulmaları gerekiyor. Hem okul önü, hastane önü. Umarım tez vakitte belediye bir çözüm bulur. Kasis yeterli olur, büyükçe bir kasis olabilir. Mal kaybı oluyor, can kaybını engellemek amaçlı bir şeyler yapılabilir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
