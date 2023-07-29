Bakırköy'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kennedy Caddesi'nde seyreden bir otomobil, park halindeki diğer araçlara çarptı ve takla attı. Kazada sürücü ile 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları iyi.