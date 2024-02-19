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Bakırköy'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında Alper U. isimli sürücü yaralandı. Kazada otomobil refüje çarparak devrildi ve sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alper U. (42) idaresindeki 34 EPF 500 plakalı otomobil, Rauf Orbay Caddesi Ataköy 5. Kısım Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye personelinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Alper U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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