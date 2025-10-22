Bakırköy'de Tırın Sıkışması Sonucu Trafik Yoğunluğu Oluştu
İncirli köprüsü altında sıkışan tır, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, tırdan düşen bir parça hafif ticari aracın üzerine düştü ve maddi hasara yol açtı.
Bakırköy'de İncirli köprüsü altında sıkışan tır, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
D-100 kara yolunda Edirne istikametinde seyreden 09 DT 959 plakalı mobil vinç parçaları yüklü tır, İncirli köprüsüne çarparak sıkıştı.
Tırın üzerindeki parçalardan biri bu sırada yolda ilerleyen Murat Demirkıran idaresindeki 34 ZS 1026 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.
Kazada, ticari aracın arka ve yan camları kırıldı, tavanında göçük oluştu. Köprüde de hasar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edilirken, tırın sıkıştığı yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kaza nedeniyle Edirne istikametinde bir süre tüm şeritler trafiğe kapatıldı, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Polis ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla vincin parçalarının yol kenarına çekilmesiyle, tır sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü Demirkıran, köprünün altından geçerken parçanın düşeceğini gördüğünü ve aracını sol şeride geçirdiğini belirterek, "Sol şeride geçmeseydim, direkt ön taraftan üzerime düşecekti. Ağır bir parçaydı. Allah korudu." dedi.