Haberler

Bakırköy'de Tırın Sıkışması Sonucu Trafik Yoğunluğu Oluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İncirli köprüsü altında sıkışan tır, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, tırdan düşen bir parça hafif ticari aracın üzerine düştü ve maddi hasara yol açtı.

Bakırköy'de İncirli köprüsü altında sıkışan tır, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

D-100 kara yolunda Edirne istikametinde seyreden 09 DT 959 plakalı mobil vinç parçaları yüklü tır, İncirli köprüsüne çarparak sıkıştı.

Tırın üzerindeki parçalardan biri bu sırada yolda ilerleyen Murat Demirkıran idaresindeki 34 ZS 1026 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.

Kazada, ticari aracın arka ve yan camları kırıldı, tavanında göçük oluştu. Köprüde de hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edilirken, tırın sıkıştığı yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde bir süre tüm şeritler trafiğe kapatıldı, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla vincin parçalarının yol kenarına çekilmesiyle, tır sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Demirkıran, köprünün altından geçerken parçanın düşeceğini gördüğünü ve aracını sol şeride geçirdiğini belirterek, "Sol şeride geçmeseydim, direkt ön taraftan üzerime düşecekti. Ağır bir parçaydı. Allah korudu." dedi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Demet Akalın'ın canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim

Demet'in canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.