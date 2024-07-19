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Bakırköy'de tırın alt geçide çarpması sonucu yol açıldı

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Bakırköy'de bir tırın alt geçide çarparak devrilmesi nedeniyle trafiğe kapatılan yol açıldı. Tır ve dorsesi yoldan kaldırıldıktan sonra trafik yeniden açıldı. Aynı yerde daha önce 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Bakırköy'de bir tırın alt geçide çarparak devrilmesi nedeniyle trafiğe kapatılan yol açıldı.

Florya Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halindeki Fatih Demir'in kullandığı 34 TL 8903 plakalı konteyner yüklü tır, Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.

Tır ve dorsesi yola devrilirken, sürücü hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Tır ve dorsesi iki vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolda tek yönlü kapatılan trafik, yeniden açıldı.

Aynı yerde daha önce 4 kişi hayatını kaybetmişti

Öte yandan, 11 Mart'ta aynı alt geçitte tır bir otomobilin üzerine devrilmiş, araçtaki 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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