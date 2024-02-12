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Bakırköy'de TIR'ın Taşıdığı Konteyner Üst Geçide Çarptı

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Bakırköy'de bir TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı ve konteyner yola devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

BAKIRKÖY'de TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, 17.30 sıralarında Strasburg Caddesi'nde meydana geldi. Nihat A.'nın kullandığı 34 LN 8344 plakalı TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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