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BAKIRKÖY'DE TIR'IN DORSESİ ANADOLU EFES'TE OYNAYAN BRYANT DUNSTON'IN ARACININ ÜZERİNE DEVRİLDİ - 2

Güncel Haberler

Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi.

Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi. Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Anadolu Efes Basketbolcu Güncel Haberler

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