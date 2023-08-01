Bakırköy'de Tekerlekli Sandalyeli Kişi Tırın Altında Hayatını Kaybetti

Bakırköy'de trafik ışıklarının bulunduğu alandan tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya karışan tırın geçtiği sırada trafik ışıklarında hangi rengin yandığının tespiti için çalışma başlatıldı.